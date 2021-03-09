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"Колаборанти ковіду": Степанов розповів, хто зриває вакцинацію в Україні

9 березня, 10:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В інформаційному просторі України розгорнута цілеспрямована антивакцинальна кампанія

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував політиків і експертів, які намагаються ввести українців в оману щодо вакцинації, і звинуватив їх в антивакцинальній істерії. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, в інформаційному просторі України розгорнута цілеспрямована антивакцинальна кампанія, мета якої – підрив національної безпеки.

"Одним з можливих замовників антіквакцінальной істерії є люди, які хочуть, щоб Україна не використовувала вакцини провідних компаній світу – Covishield, Pfizer, AstraZeneka – і використовувала вакцину, яка виготовляється у країні-агресорі", – сказав Степанов.

"Друге. Я вважаю замовниками цієї антивакцинальної вакханалії, т.зв. наші колаборанти ковіду, – це різні політичні діячі, експерти, які коментують, яка вакцина хороша, а яка погана", – сказав міністр і порадив не слухати їх "порад".

Як ми вже писали, Степанов висловив невдоволення темпами вакцинації. За його словами, на кінець минулого тижня повинні були вийти на 10 тис. щеплень на добу, а поки тільки у середньому 3 тис.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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