"Он жил культурой". Коллеги и друзья Ройтбурда вспоминают о нем в соцсетях

Ройтбурд превратил Одесский художественный музей в одну из главных достопримечательностей города. Коллаж "Сегодня"

8 августа стало известно о смерти известного украинского художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Он скончался на 60-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

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Известие о том, что ушел из жизни большой художник и истинный патриот родной Одессы, никого не оставила равнодушным. Сегодня Ройтбурда вспоминают в соцсетях как простые одесситы, так и деятели культуры.

Улица Ройтбурда

"Ройтбурд сделал в украинском искусстве и культуре столько, что хватило бы на несколько жизней, - пишет искусствовед Константин Дорошенко на своей страничке в Facebook. – Он жил культурой, был ненасытен во взаимодействии с ней, уверенно и смело создавал целые симфонии из концепций, ресурсов, людей самых разных политических, эстетических, идеологических взглядов, сворачивал горы, пробивал стены, рушил зиккураты стереотипов.

Миниатюрный, с негромким голосом, он стал титаном украинской культуры и общества новейшего времени. Он увлекался, ошибался, разочаровывался, но никогда не предал своей веры в потенциал нашей с вами страны. Он был большим художником, остающимся в мировой истории искусства".

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"Глыба. Светлый. Мудрый. Вот так надо проживать жизнь. Созидательно", – отмечает промоутер Евгения Судоргина.

"Друзья, давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня ушел из жизни один из самых выдающихся одесситов из тех современников, кто жил с нами в Одессе. Он смог показать нам, что лидерство можно проявить из любой точки. Даже будучи просто директором государственного музея. Не президентом, не народным депутатом, не министром, а директором музея, который нашел новый смысл для одесситов восстановить свой разрушенный город. Его мудрость вдохновляла и зажигала сердца. Надеюсь, что в честь Саши в Одессе назовут улицу или сквер", – выражает надежду почетный консул Республики Словения в Одессе Владислав Бурда.

"Конечно, об этом странно писать, в это не хочется верить, что набрав Александра Ройтбурда, не услышишь хриплый, уставший, мудрый и всегда с юмором голос. Хреновая новость. Это сильный удар по нервам, по украинскому искусству, украинской культуре, по Одессе, по всем", – считает галерист Евгений Карась.

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Публицист Виталий Портников на своей страничке в Facebook в память о художнике опубликовал его автопортрет.

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А писательница Светлана Поваляева – фотографию Ройтбурда на фоне автопортрета.

Писал картины и воевал с чиновниками за Одесский музей

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году, пишет "Википедия". В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса), возглавлял Галерею Марата Гельмана в Киеве. Входил в Совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Жил и работал на два города – в Одессе и Киеве.

В декабре 2017-го победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея, который возглавил весной следующего года. Под его руководством музей стал одной из самых заметных культурных локаций города.

Несмотря на сопротивление чиновников, с успехом занимал директорскую должность до последнего времени. В период противостояния художника с городскими властями, когда его через суд пытались отстранить от руководства музеем, в поддержку Ройтбурда в Одессе собирались тысячные митинги.

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Работы художника в разное время приобретали:

PinchukArtCentre (Киев);

галерея МоМА (Нью-Йорк, США);

художественный музей университета Дьюка (Дарем, США);

Модерна галерея (Любляна, Словения).

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 июня в Киеве умер известный украинский блогер Gorky Look (настоящее имя Святослав Волков).