Координатор опроса Зеленского объяснил, откуда там взялись дети

Случаи с несовершеннолетними были единичными и это не массовое явление

Координатор всеукраинского опроса "5 вопросов от президента" Артем Гагарин объяснил, что замеченные несовершеннолетние – это дети взрослых волонтеров и временно подменяли родителей.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, такие случаи были единичными и это не массовое явление.

"Друзья, слежу за процессом проведения опроса, поступают сообщения о привлечении к его проведению несовершеннолетних детей. Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется", – написал Гагарин.

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Координатор опроса назвал такие поступки родителей безответственными и небезопасными для их детей, поэтому на них будут составлены админпротоколы.

Как сообщали новости "Сегодня", всеукраинский опрос проводился возле 55% избирательных участков по всей Украине. В гражданской сети ОПОРА отметили, что на юге страны украинцев опрашивали намного активнее, чем в среднем по стране, – на 78,65% участков. Меньше всего волонтеров работало в западных областях – на 37,81% участков. В центре опрос проводился на 55,79% участков, на востоке – на 56,87%. Также стало известно о случае, когда волонтеров Зеленского выгнали с избирательного участка.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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