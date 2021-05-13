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Коронавирус отступает. Все области Украины перешли в желтую зону

13 мая, 11:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом в стране улучшается – Минздрав обновил карантинные зоны, вся Украина стала "желтой"

В Украине стабилизировалась эпидситуация. С сегодняшнего дня все регионы перешли в желтую зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Об этом сообщает Минздрав.

Напомним, последние покинули оранжевую зону Николаевская и Черкасская области.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших. Всего инфекцию подтвердили у 2 135 886 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 346 украинцев.

Также напомним, число заболевших COVID-19 в Киеве с начала пандемии превысило 200 тысяч. В киевские больницы пришлось госпитализировать 72 пациента, инфицированных коронавирусом, и 90 с подозрением и пневмониями.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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