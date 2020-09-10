Коронавирус у главнокомандующего ВСУ: стали известны подробности

Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, который заболел COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии.

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Об этом заявил начальник управления ВСУ по связям с общественностью Богдан Сеник.

"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал он.

Также Сеник добавил, что после сдачи ПЦР-теста, который сдал позитивный результат, главнокомандующий, "придерживаясь всех рекомендаций, сразу пошел на самоизоляцию".

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Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в рядах ВСУ было обнаружено 44 человека с COVID-19. Семеро из них были госпитализированы. При этом в командовании Медицинских сил заверили, что состояние всех заболевших удовлетворительное, они получают все необходимое лечение.

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Также мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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