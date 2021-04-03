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Коронавирус. Украина побила рекорд по числу новых случаев за сутки

3 апреля, 08:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране ухудшается ситуация с COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 731 971 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 396 украинцев (всего – 34 075). Вылечить удалось 1 342 536 инфицированных (9166 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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