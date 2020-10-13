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Коронавирус в МВД: количество зараженных резко возросло

13 октября, 12:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

От осложнений болезни умерли 20 правоохранителей

В Украине за прошлые сутки, 12 октября, коронавирусом заразился 281 правоохранитель. Это наибольший суточный прирост зараженных сотрудников МВД Украины с начала эпидемии.

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Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

Умерли за вчерашний день два пациента с COVID-19. Наибольшее количество зараженных правоохранителей зарегистрировано в Киевской области (21), в Ровенской области (14) и в Киеве (54).

Общее количество заболевших сотрудников МВД с начала эпидемии составило 8121, 7242 выздоровели, 20 умерли.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 5133 новых случая инфицирования коронавирусом. Скончались 107 украинцев (всего – 5122). Вылечить от COVID-19 удалось 116 562 инфицированных.

Также мы сообщали, что на сегодняшний день Украина может выделить для лечения коронавирусных больных чуть более 50 тысяч койко-мест в больницах. Сейчас их заполненность уже свыше 50%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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МВД заражение коронавирус
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