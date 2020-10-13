Степанов рассказал, сколько в больницах всего мест для больных COVID-19

В Украине уже почти 35 тысяч коек в больницах заняты пациентами с коронавирусом

На сегодняшний день Украина может выделить для лечения коронавирусных больных чуть более 50 тысяч койко-мест в больницах. Сейчас их заполненность уже свыше 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга предупредил украинцев, что медицинская система может не справиться.

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По его словам, одна лишь медицинская система не справится с эпидемией без помощи украинцев, а именно – соблюдения карантина. Он отметил, что уже заполнены более половины мест в больницах, предназначенных для лечения коронавирусных больных.

"Для того, чтобы победить этот COVID, невозможно победу эту получить исключительно с помощью медицинской системы. Она не выдержит. Я об этом говорю уже несколько месяцев. Вот, максимальное количество коек у нас 52 тыс. На сегодняшний день у нас 34 тыс. 154 кровати вполне по стране введено в обращение. Еще 6,5 тыс., которые готовы для того, чтобы быть введенными в обращение. Еще мы добавим, там, 12 тыс. Еще мы будем добавлять, соответственно, кровати в Академии медицинских наук, в различных других учреждениях. Но всему есть предел", – сказал Степанов.

Министр обратился еще раз к украинцам подумать о соблюдении карантинных правил, поскольку они разработан именно для простых людей, чтобы сберечь их жизни и здоровье.

Как стало известно, по состоянию на утро 13 октября в Украине подтвердили 5133 новых случая заражения коронавирусом (270 587 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 107 украинцев (5122 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2152 человека (116 562 с начала эпидемии). Тем временем Степанов заявлял, что в Украине могут ужесточить карантин. Он намерен инициировать на заседании правительства усиление карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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