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Коронавирус в Украине подтвердили уже у 195 тысяч человек: где больше всего

26 сентября, 09:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Количество жертв эпидемии медленно подбирается к 4 тысячам человек

В Украине продолжается рост количества зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции – после 3565 накануне 26 сентября этот показатель составил 3833.

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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, количество официально подтвержденных случаев COVID-19 в Украине составило 195 504. Из них 3903 оказались смертельными, включая 76 за минувшие сутки. Это на 6 больше, чем скончалось днем ранее.

В то же время выздоровели за сутки 1740, а всего с начала распространения инфекции победить болезнь сумели 86 873.

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"Рекордсменами" по распространению COVID-19 оказались Киев (447), а также Харьковская (380) и Тернопольская области (284).

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Напомним, что пару дней назад президент Владимир Зеленский признал начало в Украине второй волны коронавируса, указав на статистику новых заражений, согласно которой в последние недели фиксируется больше 3 тысяч случаев ежедневно.

На этом фоне с 28 сентября в Украине вступает в силу новое деление страны на карантинные зоны. При этом в "красной зоне" оказались лишь два города – Тернополь и Бережаны в Тернопольской области. А вот ограничения в Киеве и Виннице ослабили до "желтого уровня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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