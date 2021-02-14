Коронавирус в Украине: после субботы количество новых случаев ушло в пике

Вместе с тем обвалилось и количество тестов на COVID-19

В Украине традиционно на выходных резко снизилось количество новых заболевших COVID-19. За сутки субботы, 13 февраля, выявили 3094 новых случая заражения коронавирусом – это более чем на 2 тыс. меньше, чем за пятницу, 12 февраля.

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В то же время более чем в два раза снизилось и количество тестирований в сравнении сутки к суткам: с 40 806 до 19 211.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

госпитализировали – 1917 человек;

скончались – 45 человек;

выздоровели – 2002 человека;

сделали тестирований – 19 211.

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Больше всего подтвержденных случаев заражения в Ивано-Франковской области – 483, Черновицкой – 272, Житомирской – 220, Днепропетровской области – 212, Закарпатской – 207.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 271 143 человека, выздоровели – 1 114 301. Коронавирус унес жизни 24 330 украинцев.

Напомним, как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, вакцина от коронавируса может поступить в Украину уже на следующей неделе. Вакцинировать принудительно не будут, заверил глава Минздрава. Тем временем власти Киева планируют закупить дополнительно 1 млн доз вакцин от коронавируса – помимо тех, что предоставит Минздрав.

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