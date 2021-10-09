"Рекорды" заражения COVID-19. За сутки в Украине подтвердили почти 16 тыс. случаев

В Украине за последние сутки, 7 октября, обнаружили 15 908 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве.
Всего инфекцию подтвердили у 2 529 913 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 250 жителей Украины (всего – 58 331). Вылечить удалось 2 287 846 инфицированных (5 364 – за последние сутки).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 863 случая;
- Винницкая область – 243 случая;
- Волынская область – 328 случаев;
- Днепропетровская область – 1291 случай;
- Донецкая область – 1080 случаев;
- Житомирская область – 622 случая;
- Закарпатская область – 195 случаев;
- Запорожская область – 773 случая;
- Ивано-Франковская область – 334 случая;
- Киевская область – 676 случаев;
- Кировоградская область – 107 случаев;
- Луганская область – 480 случаев;
- Львовская область – 1177 случаев;
- Николаевская область – 333 случая;
- Одесская область – 1310 случаев;
- Полтавская область – 376 случаев;
- Ровенская область – 492 случая;
- Сумская область – 702 случая;
- Тернопольская область – 444 случая;
- Харьковская область – 974 случая;
- Херсонская область – 709 случаев;
- Хмельницкая область – 646 случаев;
- Черкасская область – 553 случая;
- Черновицкая область – 688 случаев;
- Черниговская область – 512 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.
Преимущества для вакцинированных граждан
- Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.
- Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
- Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
- Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
- При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.
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