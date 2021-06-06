Українська
$ 27,29
33,06
  1. Последние новости Украины

В Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19. За сутки менее тысячи новых случаев

6 июня, 08:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса – новые данные

В Украине за последние сутки выявили 937 новых случаев инфицирования коронавирусом – вдвое меньше, чем сутками ранее.

Реклама

Об этом сообщает CНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 214 517 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 украинца (всего – 51 182). Вылечить удалось 2 093 228 инфицированных (4516 – за последние сутки).

Ранее мы писали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

В тренде
Зеленский на конференции по гибридным угрозам и суд по МН17 в Гааге – анонсы СЕГОДНЯ
Коллаж "Сегодня"

Также напомним, можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Реклама

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар
Доллар "сорвался в пике" – ждать ли курса 27 гривен и нижеФинансы
Коротко и по делу. Почему Россию
Коротко и по делу. Почему Россию "бомбит" из-за формы сборной Украины на Евро-2020Украина
Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельник
Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельникУкраина
Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)
Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)Украина
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистами
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистамиУкраина
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктовУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять