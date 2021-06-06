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В Україні різко знизилася захворюваність на COVID-19. За добу менше тисячі нових випадків

6 червня, 08:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу – нові дані

В Україні за останню добу виявили 937 нових випадків інфікування коронавірусом – удвічі менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє РНБО.

Усього інфекцію підтвердили у 2 214 517 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 42 українці (усього – 51 182). Вилікувати вдалося 2 093 228 інфікованих (4516 – за останню добу).

Раніше ми писали, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в застосунку "Дія". Людям будуть заздалегідь повідомляти, куди і коли приходити для отримання щеплення.

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Також нагадаємо, можна вакцинуватися тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.

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Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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