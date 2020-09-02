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Коронавирус в Украине: количество зараженных превысило 125 тысяч

2 сентября, 08:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Количество заболевших рекордно выросло

В Украине за последние сутки, 1 сентября, выявили 2 495 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 125 798 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончался 51 украинц (всего – 2 656). Вылечить от COVID-19 удалось 57 802 инфицированных (1015 – за последние сутки)

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области один из классов школы в Бердянске отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников подросток, зараженный COVID-19.

Также напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов дал несколько простых советов по борьбе с COVID-19 в школах. К примеру: в сентябре детям помещение покидать не обязательно, однако в октябре-ноябре лучше выходить во избежание простудных заболеваний.

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Кроме того, митрополит ПЦУ Александр заразился коронавирусом и рассказал о своем самочувствии.

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Новости "Сегодня" сообщали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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