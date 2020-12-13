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Коронавирус в Украине: за сутки выявили менее 10 тысяч случаев

13 декабря, 08:15

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Темпы распространения инфекции остаются высокими

В Украине за последние сутки выявили 9176 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 894 215 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 156 украинцев (всего – 15 154). Вылечить удалось 501 564 инфицированных (7563 – за последние сутки).

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Напомним, по словам Степанова, Украина, скорее всего, не сможет провести бесплатную вакцинацию всех людей из групп риска, поскольку в бюджете на 2021 год на медицину предусмотрено слишком мало средств.

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Мы также сообщали, что Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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