Коронавирус в Украине: за сутки выявили менее 10 тысяч случаев

В Украине за последние сутки выявили 9176 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 894 215 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 156 украинцев (всего – 15 154). Вылечить удалось 501 564 инфицированных (7563 – за последние сутки).

Напомним, по словам Степанова, Украина, скорее всего, не сможет провести бесплатную вакцинацию всех людей из групп риска, поскольку в бюджете на 2021 год на медицину предусмотрено слишком мало средств.

Реклама

Мы также сообщали, что Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама