В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки выявили 5728 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 256 266 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 108 украинцев, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 4887). Вылечить от COVID-19 удалось 112 570 инфицированных (1920 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 138 809 человек (+3700 за сутки).

Ранее мы сообщали, что врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что антибиотики не действуют на коронавирус. По словам врача, когда болезнь только началась, действительно были рекомендации о назначении некоторых антибиотиков, однако с течением времени стала понятна их неэффективность.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавируса намерены различными ограничительными мерами.

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Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

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