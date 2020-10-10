Українська
$ 28,28
33,28
  1. Последние новости Украины

В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки

10 октября, 08:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 5728 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 256 266 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 108 украинцев, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 4887). Вылечить от COVID-19 удалось 112 570 инфицированных (1920 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 138 809 человек (+3700 за сутки).

Ранее мы сообщали, что врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что антибиотики не действуют на коронавирус. По словам врача, когда болезнь только началась, действительно были рекомендации о назначении некоторых антибиотиков, однако с течением времени стала понятна их неэффективность.

В тренде
За взлом приложения "Дія" заплатят премию – Минцифры

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавируса намерены различными ограничительными мерами.

Реклама

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Эксперт: Бомбардировщики США
Эксперт: Бомбардировщики США "закрыли" небо над Украиной для авиации РФУкраина
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в УкраинеУкраина
В Украине могут ввести
В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значитУкраина
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕСПолитика
Стала известна причина смерти военных в Житомирской области
Стала известна причина смерти военных в Житомирской областиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять