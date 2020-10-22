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Коронавирус. В Украине число новых заразившихся за сутки превысило 7 тысяч

22 октября, 08:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 набирает обороты

В Украине за последние сутки выявили 7053 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 322 879 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 116 украинцев (всего – 6043). Вылечить удалось 134 898 инфицированных (2679 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 181 938 человек (+4258 за сутки).

Ранее мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

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Врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

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Также напомним, в Черновцах неизвестные пугают пенсионеров листовками о заражении COVID-19 на выборах. Медработники не имеют никакого отношения к этим объявлениям.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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