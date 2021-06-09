Українська
$ 27,18
33,11
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. Сколько человек заразились за сутки

9 июня 2021 8:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 1385 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 217 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 218 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 77 украинцев (всего – 51 410). Вылечить удалось 2 108 684 инфицированных (6962 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

В тренде
Всю Украину накроют теплые дожди: "мокрый" прогноз погоды на среду
На улице дождь
Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

Также напомним, в Украину доставили еще одну партию COVID-вакцины Pfizer.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимум
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимумЭкономика
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУФинансы
Доллар нацелился на новый коридор – межбанк ждет активности от НБУ
Доллар нацелился на новый коридор – межбанк ждет активности от НБУФинансы
Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефть
Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефтьЭкономика
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограничений
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограниченийЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять