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Коронавирус в Украине: количество новых случаев за сутки резко снизилось

7 февраля, 08:23

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Значительно меньше сделали и тестов на COVID-19

В Украине за сутки 6 февраля выявили 3370 новых случаев инфицирования коронавирусом – это почти на тысячу меньше, чем за 5 февраля. В то же время более чем в два раза снизилось и количество тестирований, с 41 410 до 19 500.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

  • госпитализировали – 1869 человек;
  • скончались – 81 человек;
  • выздоровели – 2297 человек;
  • сделали тестирований – 19 500.

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Больше всего подтвержденных случаев заражения в Ивано-Франковской области – 454, Одесской – 212, Львовской – 202, Днепропетровской области – 198, Киеве – 197.

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Всего за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 244 849 человек, выздоровели – 1 073 046. Коронавирус унес жизни 23 597 украинцев.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут ежемесячно делать по 5 млн прививок от COVID-19.

За прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случая заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек. Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных, наоборот, возросло – на 442.

Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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