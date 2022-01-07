Коронавирус в Украине. За сутки более 7 тыс. новых случаев, 192 летальных

За все время пандемии в нашей стране заболели 3 696 468 человек

В стране продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 января в Украине зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 364, медработников – 203.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки:

госпитализировано – 1 866 человек;

летальных исходов – 192;

выздоровели – 5 595 человек.

За сутки госпитализировали 1866 человек / Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

Реклама

заболело – 3 696 468 человек;

выздоровели – 3 506 509 человек;

летальных исходов – 97 088;

проведено ПЦР-тестирование – 16 933 070.

Количество заболеваний в регионах за сутки

г. Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%.

Так, за сутки 71 841 человек вакцинирован от COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

Раньше мы писали: