Коронавирус в Украине. За сутки более 7 тыс. новых случаев, 192 летальных

За сутки 6 января в Украине зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 364, медработников – 203.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки:
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- госпитализировано – 1 866 человек;
- летальных исходов – 192;
- выздоровели – 5 595 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 696 468 человек;
- выздоровели – 3 506 509 человек;
- летальных исходов – 97 088;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 933 070.
Количество заболеваний в регионах за сутки
- г. Киев – 904;
- Винницкая область – 323;
- Волынская область – 76;
- Днепропетровская область – 276;
- Донецкая область – 218;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 154;
- Запорожская область – 159;
- Ивано-Франковская область – 505;
- Киевская область – 272;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 87;
- Львовская область – 494;
- Николаевская область – 163;
- Одесская область – 228;
- Полтавская область – 270;
- Ровенская область – 163;
- Сумская область – 379;
- Тернопольская область – 366;
- Харьковская область – 652;
- Херсонская область – 120;
- Хмельницкая область – 300;
- Черкасская область – 241;
- Черновицкая область – 133;
- Черниговская область – 316.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%.
Так, за сутки 71 841 человек вакцинирован от COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.
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- Как "Омикрон" влияет на легкие: что нужно знать украинцам.
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