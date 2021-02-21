Коронавирус в Украине: за сутки заразились более 4 тысяч человек

В Украине за последние сутки выявили 4489 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, за последние 24 часа заболели 323 ребенка и 133 медработника. За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 304 456 случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За сутки от COVID-19 скончались 58 украинцев (всего – 25 104 человек). Вылечить за последние 24 часа удалось 1557 инфицированных, а за все время пандемии – 1 146 073.

Всего в стране провели 6 700 971 ПЦР-тестов на коронавирус.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом.

Реклама

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не будут устанавливать мобильные госпитали для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, в этом нет необходимости.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама