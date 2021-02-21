Українська
$ 27,85
33,65
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: за сутки заразились более 4 тысяч человек

21 февраля, 08:18

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Инфекция продолжает уносить жизни украинцев

В Украине за последние сутки выявили 4489 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, за последние 24 часа заболели 323 ребенка и 133 медработника. За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 304 456 случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За сутки от COVID-19 скончались 58 украинцев (всего – 25 104 человек). Вылечить за последние 24 часа удалось 1557 инфицированных, а за все время пандемии – 1 146 073.

Всего в стране провели 6 700 971 ПЦР-тестов на коронавирус.

В тренде
"Занимайте места": соцсети готовятся "встречать" Марченко-политика

Ранее мы писали, что на Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом.

Реклама

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не будут устанавливать мобильные госпитали для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, в этом нет необходимости.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика больные Украина инфекция заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курс
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курсФинансы
"Трамвайный дрифт" в Харькове: вагоны сошли с рельсов, сносили столбы и деревья (фото)Украина
Снайперы на крышах и
Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника уличных боев на Майдане 20 февраляУкраина
Украина ввела санкции против Медведчука и его жены: полный список
Украина ввела санкции против Медведчука и его жены: полный списокВласть
Курс доллара в Украине прекратил движение, евро дорожает
Курс доллара в Украине прекратил движение, евро дорожаетФинансы
Сын депутата от
Сын депутата от "Слуги народа" гонял по Киеву на скорости 140 км/ч (видео)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять