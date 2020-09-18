Коронавирус в ВСУ: зафиксировали еще одну смерть среди военных

По состоянию на 18 сентября COVID-19 болеют 694 военных

В Вооруженных силах Украины зафиксировали девятый летальный случай от коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 57 военных с COVID-19, тогда как перед этим новых заражений было 72. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

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По данным Медсил, военнослужащая ВСУ умерла в Киевской области 17 сентября. Женщина лечилась амбулаторно. Положительный результат ПЦР-теста получила 14 сентября, а 17 сентября – госпитализирована из-за дыхательной недостаточности. Позже состояние пациентки резко ухудшилось.

"Госслужащая, по имеющейся информации, имела хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что всего за 17 сентября зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19, из них в больницах находятся 23 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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В то же время вылечился от коронавируса 1 701 военный. Таким образом, сейчас COVID-19 болеет 694 человека в ВСУ. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 789 человек.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3228 новых случаев заражения коронавирусом. Всего болезнь подтвердили у 169 472 украинцев.

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