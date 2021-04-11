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"Коронавируса не существует": в центре Николаева ковид-диссиденты устроили провокацию (видео)

11 апреля, 20:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Противники ограничений уверяли, что COVID-19 – это ложь

В супермаркет в центре Николаева ворвались полдесятка людей без защитных масок, назвали себя журналистами информагентства "Taврия News", провоцировали администрацию магазина на конфликт и цеплялись к покупателям.

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Об этом сообщают "Вартові Еспресо" в Facebook.

"Журналисты" убеждали горожан, что "коронавируса не существует", а носить маску – это все равно, что подметать ею пол, так как она собирает пыль.

Ковид-диссиденты ходили по супермаркету без масок, снимали реакцию людей на камеры и рассказывали, что COVID-19 – это ложь.

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Видео: Вартові Еспресо
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По словам одного из них, они не нарушали законы Украины, однако отказались общаться на тему коронавирусных ограничений с представителями правоохранительных органов.

"Каждый человек сам решает (носить ли маску. – Ред.). Вот вы надели масочку и себя защитили", – заявил "журналист" Игорь. Кроме того, он пообещал обжаловать в Окружном административном суде Киева любое решение правительства, в том числе постановление Кабмина о введении карантина.

Напомним, Николаевская область входит в красную зону карантина, а 10 апреля там было зарегистрировано 416 новых случаев ковида, 9 апреля – 375.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Николаев защита маска коронавирус COVID-19 Ковид-диссидент

Источник: Сегодня

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