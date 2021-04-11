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"Коронавірусу не існує": у центрі Миколаєва ковід-дисиденти влаштували провокацію (відео)

11 квітня, 20:46

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Противники обмежень запевняли, що COVID-19 – це брехня

У супермаркет у центрі Миколаєва ввірвалися пів десятка людей без захисних масок, назвали себе журналістами інформагенції "Taврія News", провокували адміністрацію магазину на конфлікт і чіплялися до покупців.

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Про це повідомляють "Вартові Еспресо" у Facebook.

"Журналісти" переконували містян, що "коронавірус не існує", а носити маску – це все одно, що підмітати нею підлогу, оскільки вона збирає пилюку.

Ковід-дисиденти ходили по супермаркету без масок, знімали реакцію людей на камери і розповідали, що COVID-19 – це брехня.

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За словами одного з них, вони не порушували закони України, однак відмовилися спілкуватися на тему коронавірусних обмежень з представниками правоохоронних органів.

"Кожна людина сама вирішує (чи носити маску. – Ред.). От ви наділи масочку і себе захистили", – заявив "журналіст" Ігор. Окрім того, він пообіцяв оскаржити в Окружному адмінсуді Києва будь-яке рішення уряду, зокрема й постанову Кабміну про запровадження карантину.

Нагадаємо, Миколаївська область входить у "червону зону" карантину, 10 квітня там було зареєстровано 416 нових випадків ковіду, 9 квітня – 375.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Миколаїв захист маска коронавірус COVID-19 Ковид-диссидент

Джерело: Сьогодні

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