Кровавая вечеринка в США и новая партия вакцины в Киеве – главные новости за ночь

День рождения в Колорадо закончился трагедией, а в аэропорту Борисполь снова встречали CoronaVac – и другие важные события

В Украину прилетела третья партия китайской вакцины от коронавируса, а в американском Колорадо-Спрингс вечеринка закончилась трагедией. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Кровавая вечеринка в США

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В США в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) один из участников вечеринки в честь дня рождения, на которой были и дети, открыл стрельбу, в результате которой шесть человек скончались на месте, седьмой умер от ран в больнице.

Въехать на Кипр теперь проще

Кипр с 10 мая разрешил въезд в страну без прохождения необходимого ранее карантина в связи с коронавирусом вакцинированным туристам из некоторых стран, в том числе из Украины, но есть условия.

Новая партия CoronaVac в Украине

Вечером в воскресенье, 9 мая, в аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился лайнер, который доставил в Украину очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech..

В тренде На Украину надвигаются сильные грозы: где погода будет опасная

Целая семья погибла под Ровно

На трассе Киев-Чоп возле села Колоденка (Ровенская область) водитель легковушки Аudi выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. От полученных травм на месте погибли водитель автомобиля и его полуторамесячный сын, позже в реанимации умерла мать.

Маск в юмористическом шоу

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Изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Макс принял участие в американском комическом шоу Saturday Night Live. В прямом эфире Маск говорил о своей жизни и часто шутил над собой.

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