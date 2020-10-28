Крушение Ан-26 под Харьковом: Уруский назвал пять причин катастрофы

Вице-премьер отметил, что руководство университета не контролировало организацию полетов

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы Ан-26 представила главные причины аварии, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

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Выводы озвучил вице-премьер-министр Олег Уруский на заседании правительства, передает "UNN".

Среди причин аварии – отсутствие контроля за организацией полетов со стороны руководства Харьковского национального университета Воздушных Сил, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Причины, которые привели к авиакатастрофе:

взлет конвейером (выполнялся 6-й полет подряд);

отказ системы управления двигателя;

нарушение плановой таблицы полетов;

системные нарушения правил выполнения полетов;

недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.

Также Уруский назвал шесть опасных факторов авиакатастрофы:

Отказ системы управления ПРТ-24 левого двигателя. После установки горизонтального полета экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей. Выпуск закрылки на этапе захода на посадку в положении 38 градусов. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения. Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки, которое ухудшило условия полета. Экипаж не устранил скольжение самолета.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя.

Также мы писали, что начальника университета Воздушных Сил отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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