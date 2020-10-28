Крушение Ан-26 под Харьковом: Уруский назвал пять причин катастрофы

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы Ан-26 представила главные причины аварии, которая произошла 25 сентября под Харьковом.
Выводы озвучил вице-премьер-министр Олег Уруский на заседании правительства, передает "UNN".
Среди причин аварии – отсутствие контроля за организацией полетов со стороны руководства Харьковского национального университета Воздушных Сил, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.
Причины, которые привели к авиакатастрофе:
- взлет конвейером (выполнялся 6-й полет подряд);
- отказ системы управления двигателя;
- нарушение плановой таблицы полетов;
- системные нарушения правил выполнения полетов;
- недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.
Также Уруский назвал шесть опасных факторов авиакатастрофы:
- Отказ системы управления ПРТ-24 левого двигателя.
- После установки горизонтального полета экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей.
- Выпуск закрылки на этапе захода на посадку в положении 38 градусов.
- Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения.
- Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки, которое ухудшило условия полета.
- Экипаж не устранил скольжение самолета.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя.
Также мы писали, что начальника университета Воздушных Сил отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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