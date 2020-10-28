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Крушение Ан-26 под Харьковом: Уруский назвал пять причин катастрофы

28 октября, 15:49

Виталий Семченко Виталий Семченко

Вице-премьер отметил, что руководство университета не контролировало организацию полетов

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы Ан-26 представила главные причины аварии, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

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Выводы озвучил вице-премьер-министр Олег Уруский на заседании правительства, передает "UNN".

Среди причин аварии – отсутствие контроля за организацией полетов со стороны руководства Харьковского национального университета Воздушных Сил, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Причины, которые привели к авиакатастрофе:

  • взлет конвейером (выполнялся 6-й полет подряд);
  • отказ системы управления двигателя;
  • нарушение плановой таблицы полетов;
  • системные нарушения правил выполнения полетов;
  • недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.

Также Уруский назвал шесть опасных факторов авиакатастрофы:

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  1. Отказ системы управления ПРТ-24 левого двигателя.
  2. После установки горизонтального полета экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей.
  3. Выпуск закрылки на этапе захода на посадку в положении 38 градусов.
  4. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения.
  5. Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки, которое ухудшило условия полета.
  6. Экипаж не устранил скольжение самолета.
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Напомним, ранее вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя.

Также мы писали, что начальника университета Воздушных Сил отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков Алексей Гончаренко Ан-26
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