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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)

4 октября, 20:42

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Воздушные силы опубликовали схему посадки военных самолетов

Командование Воздушных сил продемонстрировало видео, на котором изображена схема посадки потерпевшего катастрофу Ан-26 под Чугуевом. Этим видео военные объясняют, что посадка другого самолета перед аварийным никак не могла повлиять на катастрофу.

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Ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинял командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26. Якобы на посадке был отдан приоритет самолету, в котором находился ребенок командующего, а аварийное судно пошло на другой круг.

Воздушные силы объясняют:

- военные самолеты всегда осуществляют посадку "коробочкой", то есть, совершив четыре разворота перед тем, как стать на взлетную полосу;

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- при одновременном выполнении полетов самолетами интервал их вылета и посадки определяется еще перед вылетом. Этот интервал позволяет самолетам не мешать друг другу в воздухе. Интервал между самолетами был более 4 минут;

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- первый самолет опережал потерпевший катастрофу Ан-26 более, чем на 20 км.

Военные отмечают, что это видео не является доказательной базой в деле, а показано для "диванных экспертов", чтобы прекратить манипуляции. Авиаторы сотрудничают со следствием.

Напомним, накануне Воздушные силы опровергали еще одни обвинения и манипуляции о состоянии самолетов.

Трагедия произошла вечером, 25 сентября, неподалеку города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

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Найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит расследовать причины трагедии. Этим займется Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков чугуев авиакатастрофа Ан-26

Источник: Сегодня

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