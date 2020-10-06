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Крушение Ан-26: в Харькове состоится церемония прощания с погибшими

6 октября, 06:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Церемония прощания начнется 6 октября в 10:00 в центре Харькова

Во вторник, 6 октября, в Харькове пройдет прощание с погибшими курсантами и экипажем военного самолета Ан-26, который разбился возле Чугуева 25 сентября.

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В Чугуеве похоронят майора Богдана Кишеню, старшего лейтенанта Ашрафа Мсую и прапорщика Евгения Иванова, сообщает Чугуевский горсовет.

Начало церемонии запланировано на 10:00. Хоронить членов экипажа и курсантов будут в разных местах – там, где решили их родные. По предварительной информации, тела родственникам доставят домой самолетами в 11 регионов Украины.

На прощальную церемонию также прилетит президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось, что найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит расследовать причины трагедии. Этим занимается государственная комиссия.

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Также мы писали о том, что командование Воздушных сил продемонстрировало видео, на котором изображена схема посадки потерпевшего катастрофу Ан-26 под Чугуевом.

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Харьков катастрофа церемония Ан-26
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