Українська
$ 27,47
33,52
  1. Последние новости Украины

Крушение Ил-76 в Луганске – суд оправдал генерала Назарова

21 мая, 12:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

Экс-командующий штаба АТО был признан виновным в служебной халатности

Суд оправдал генерала Назарова. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд оправдал генерала Назарова. Фото: коллаж "Сегодня"

Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал генерала Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском.

Реклама

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян на своей странице в Facebook.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет. Назаров признан невиновным", – написал он.

Катастрофа Ил-76 под Луганском

В июне 2014-го самолет доставлял бойцов и вооружение на луганский аэродром, и попал под ракетный обстрел росийских боевиков. Все на борту – а это 40 десантников и девять членов экипажа – погибли.

В тренде
Шикарная суббота, а потом – дождь: синоптик дала "теплый прогноз" на выходные
В тренде
Желающих уже вдвое больше. Что происходит с вакцинацией от COVID-19 в Украине
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
В тренде
Непогода начинает покидать Украину: где 20 мая будет сухо (прогноз)
Украинцы гуляют по парку в Одессе

Павлоградский суд решил, что о засаде террористов украинское военное руководство знало, и ничего не сделало для предотвращения трагедии. А виновным в служебной халатности признали тогдашнего командующего штаба АТО Виктора Назарова. Но он подал апелляцию – просил полного оправдания. После трех лет слушаний – приговор оставили без изменений.

Реклама

Напомним, в декабре прошлого года Днепровский апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор генералу Виктору Назарову, который получил семь лет тюрьмы по делу о сбитом самолете

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)Одесса
"Я стал его приговором": у Порошенко ответили на громкое заявление Зеленского (обновлено)Власть
Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жара
Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жараУкраина
Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думали
Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думалиЭкономика
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава: что о нем известно
Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава: что о нем известноВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять