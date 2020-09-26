"Вас любили и уважали": новые подробности о командире экипажа и курсантах

Командир экипажа налетал более 700 часов, а курсантами восхищались друзья и знакомые

Стали известны новые подробности об экипаже самолета, который разбился 25 сентября в Чугуеве Харьковской области.

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Например, о курсанте Александре Харченко, который не пострадал во время авиакатастрофы в Чугуеве, "Сегодня" сообщили, что парень не был допущен на борт, скорее всего, из-за своего состояния здоровья.

"Возможно, чихал и из-за этого могли не пустить на борт", – сообщили нам в центре общественных связей командования Воздушных сил.

В то же время стали известны подробности о членах экипажа.

"Командиром экипажа был майор Богдан Кишеня. Это летчик, на счету которого более 700 часов налета, человек с богатым опытом работы", – рассказали нам коллеги пилота.

В открытых источниках о майоре сообщается, что на родной аэродром он делал сотни заходов. Напомним, накануне катастрофы он был готов посадить самолет на одном работающем двигателе.

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Одним из погибших летчиков был старший бортовой радист Евгений Иванов. Ему было 42 года, ему "оставалось чуть-чуть до пенсии". У погибшего остался 12-летний сын, жена, мать, сестра – большая дружная семья, сообщил друг погибшего Михаил Евдокимов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы одноклассники, учились в школе, потом служили вместе. Он продолжал служить, я ушел на пенсию. Хобби было – играли в хоккей вместе, дружили", – рассказал Евдокимов.

Одним из самых колоритных курсантов, погибших в авиакатастрофе, называют Ашрафа Мсую. Смуглый иностранец, большинство родственников которого проживают в Танзании, мечтал стал генералом. На своей странице в соцсети он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в форме.

"Ты самый красивый летчик украинских ВВС", – прокомментировала фото одна из его знакомых.

Харьковчанин Сергей Вороненко, который знал нескольких погибших курсантов, в соцсети написал о них так:

"От вас останется в памяти только ваша улыбка на лице, только то, что вас любили и уважали, с некоторых брали пример, с кем-то веселились с ночи и до утра... Слишком много достойных людей ушло в этот ужасный вечер, слишком много. Хочется просто уснуть в эту бессонную ночь, потом проснуться и поверить в то, что это всего лишь страшный сон, который никогда не повторится. Командир 151 группы Корчовский Рома, курсант 151 группы Олабин Вова, курсант 153 группы Скоробогатько Женя и все остальные курсанты и офицеры, попавшие в эту страшную авиакатастрофу, всем светлая и вечная память".

Еще один курсант, находившийся на борту самолета, Андрей Померанцев на своей странице в соцсети периодически выкладывал множество фотографий из Карпат. Парень, кроме учебы в университете, практически каждый год находил время на покорение горных вершин в Карпатах.

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Его сестра, Мария Померанцева, на своей странице в Facebook сегодня написала следующее:

"Лучший братик и друг, что не всегда бывает. Как жаль, что мы не успели вылезти на все горные вершины вместе. Очень тебя люблю. 25.09.2020, АН-26".

Мы дозвонились Марии, но девушка сквозь слезы сообщила, что она не может сейчас говорить, и попросила перезвонить попозже.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области разбился самолет с 20 курсантами на борту. Включая членов экипажа, погибли 26 человек, один из находившихся на борту выжил и находится в больнице.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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