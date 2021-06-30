Крутой Шева и здоровья Беседину: как реагировали в Украине на победу в 1/8 Евро-2020

В ночь на среду ликовала и гордилась национальной сборной по футболу без преувеличения вся страна

После победы украинской сборной по футболу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020, эмоций не могли сдержать большинство украинцев, в том числе и президент Владимир Зеленский. Мы собрали самые яркие реакции украинских политиков, которыми они щедро делились в соцсетях.

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Украинские футболисты радуются победе / REUTERS/Robert Perry

Глава Офиса президента Андрей Ермак, как и сам глава государства, в первую очередь пожелал здоровья и скорейшего восстановления Артему Беседину, травмированному во время матча, а также выразил уверенность, что эта победа – только начало.

"Каждый ребенок из маленького села и большого города смотрела на ваш футбол и болела, улыбаясь родителей. Вы сделали так, что родители и дети обнимались от счастья. Любимые люди сегодня праздновали поцелуями ваши гола. Каждый старенький дедушка и бабушка держал кулаки и молились за вас", – отметил Ермак.

А премьер-министр Денис Шмыгаль назвал победу украинских футболистов над шведами исторической и подчеркнул, что гордится украинской сборной.

"Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. В этот вечер все 40 млн Украинская были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине!" – не скрывал своей радости глава правительства.

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Был очень краток, но не менее доволен результатом сборной и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, который особо отметил слаженную командную игру.

"Зинченко и Довбик (!). Крутой Шева, но главное – была команда. До встречи в 1/4. Слава Украине", - написал он в Telegram.

Еще более краток, чем Ткаченко был глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Слава Украине!" – написал он сразу после победного окончания матча между Украиной и Швецией.

А обычно русскоязычный министр внутренних дел Арсен Аваков в этот раз написал пост на украинском языке и порадовался единению украинцев.

"Как же я люблю, когда Украина объединяется! Это невероятной мощности энергия и сила! Единые украинцы могут все – важно это понять! Спасибо футбол, спасибо команда!" – отметил он.

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Не остался в стороне от всеобщего ликования и пятый президент Украины Петр Порошенко. Свое сообщение он сопроводил кучей восклицательных знаков.

"Да! Победа! Украинская сборная – лучшие! Ребята, вы – молодцы! Слава Украине!" – сопроводил видео с радующимися болельщиками Порошенко.

Исторической назвал победу украинцев в матче 29 июня и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"Историческая победа – Украина в 1/4 чемпионата ЕВРО-2020! Молодцы, ребята. Слава Украине!" – подписал он фото с эпизодом матча.

В восторге от игры украинской сборной оказался и певец и политик Святослав Вакарчук.

"Ура!!! Просто невероятно", – радовался он в Twitter.

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Напомним, в овертайме матч между Украиной и Швецией превратился в настоящее побоище с травмами и удалением. Но Украина вырвала победу и путевку в 1/4 финала со счетом 2:1.

Мы также писали, что украинский журналист Дмитрий Гордон, который болел за сборную Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020 в студии телеканала "Украина-24", после победы украинцев, как и обещал, облил себя водой.

Все подробности в спецтеме Украина - в четвертьфинале Евро!