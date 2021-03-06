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"Кто Степанова читал – тот в цирке не смеется": министр-лама нарвался на жесткий троллинг в сети

6 марта, 18:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава Минздрава хотел апеллировать к вакцинации Далай-ламы индийским препаратом

После сообщений СМИ о том, что Далай-лама сделал прививку индийской вакциной Covishield, украинский министр здравоохранения Максим Степанов попытался потроллить своих недоброжелателей, критически относящихся к вызывающему споры препарату.

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Глава МОЗ на своей странице в Facebook выложил картину скандального одесского художника Александра Ройтбурда, изображающую Далай-ламу XIV, сопроводив ее коротким текстом: "Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупости, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама".

Посетители страницы министра обратили внимание, что даже с красной точкой на лбу и в традиционном монашеском облачении духовный лидер последователей тибетского буддизма очень похож на украинского чиновника, поэтому с юмором, а то и сарказмом отреагировали на сообщение Степанова.

Одни напомнили главе Минздрава, что публиковать свое фото с лазерным целеуказателем на лбу – плохая примета. Другие уверяют, что настоящий Будда должен быть небритым и нечесаным. Третьи – списывают своеобразный юмор чиновника на поствакцинные осложнения и побочный эффект от Covishield – неадекватную оценку своих возможностей. "Кто Степанова читал – тот в цирке не смеется", – делают безапелляционный вывод пятые.

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А некоторые пользователи соцсетей творчески развили идею художника и "поменяли телами" Далай-ламу и Степанова.

Напомним, Британия получит из Индии партию вакцины Covishield, которую применяют в Украине.

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Кроме того, в Британии заявили, что вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Далай-лама вакцина троллинг Максим Степанов Covishield

Источник: Сегодня

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