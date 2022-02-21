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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кулеба: Байден и Путин могут договориться по Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 февраля, 11:06
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Украина ожидает прекращение войны после возможного саммита Байдена и Путина
От переговоров Путина и Байдена может зависеть урегулирование ситуации на Донбассе
От переговоров Путина и Байдена может зависеть урегулирование ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Брюсселе об ожиданиях от возможного саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пишет УНИАН.

По его словам, он провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который рассказал ему об инициативе провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным.

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"Мы приветствуем эту инициативу. Мы верим, что стоит использовать каждое усилие, направленное на дипломатическое решение", – сказал Кулеба.

Кулеба рассказал, что госсекретарь заверил его в том, что во время возможной встречи Байдена и Путина "никакие решения не будут приниматься за спиной Украины".

Также он выразил надежду, что оба президента выйдут из комнаты (переговоров) с договоренностью о том, что Россия выводит свои силы из Украины.

Министр отметил, что это будет четким свидетельством, что Россия готова к деэскалации.

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Переговоры президентов

В воскресенье, 20 февраля, французский лидер провел несколько телефонных переговоров из-за ситуации в Украине. За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (два раза), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джо Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Кроме того, Эмманюэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Путин и Байден согласились на это.

Премьер-министр Великобритании считает, что переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Макроном дают надежду на то, что РФ готова к поиску дипломатического разрешения ситуации.

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Вопрос по Донбассу остается не решен

  • 10 февраля в Берлине состоялась очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти девять часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.
  • Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений.

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