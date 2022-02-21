Куліба: Байден та Путін можуть домовитися по Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Брюсселі про очікування від можливого саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, пише УНІАН .
За його словами, він провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який розповів йому про ініціативу провести саміт між президентом Байденом та президентом Путіним.
"Ми вітаємо цю ініціативу. Ми віримо, що варто використати кожне зусилля, спрямоване на дипломатичне рішення", – сказав Кулеба.
Кулеба розповів, що держсекретар запевнив його у тому, що під час можливої зустрічі Байдена та Путіна" жодні рішення не прийматимуться за спиною України".
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Також він висловив сподівання, що обидва президенти вийдуть із кімнати (переговорів) з домовленістю про те, що Росія виводить свої сили з України.
Міністр зазначив, що це буде чітке свідчення, що Росія готова до деескалації.
Переговори президентів
У неділю, 20 лютого, французький лідер провів кілька телефонних переговорів через ситуацію в Україні. За останню добу він говорив із президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), із президентом України Володимиром Зеленським, із президентом США Джо Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Крім того, Еммануель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. Путін та Байден погодилися на це.
Прем'єр-міністр Великобританії вважає, що переговори президента Росії Володимира Путіна з французьким лідером Макроном дають надію, що РФ готова до пошуку дипломатичного вирішення ситуації.
Питання щодо Донбасу залишається не вирішено
- 10 лютого, у Берліні відбулася чергова "нормандська зустріч радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривали майже дев'ять годин, але не привели для підписання загального документа. Каменем спотикання став пункт Мінських угод про особливий статус Донбасу.
- Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.
- Голова офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".
- Міністр закордонних справ Дмитро Куліба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод .