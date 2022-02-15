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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Летальное оружие от Канады и ответ Белого дома на приглашение Байдена в Украину — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 06:00
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Канада предоставит Украине кредит и оружие, а в США дали ответ, посетит ли Байден Украину по приглашению Зеленского
Украина получит новое оружие, а Байден пока что не собирается ехать в нашу страну/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Украина получит новое оружие, а Байден пока что не собирается ехать в нашу страну/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Угроза с РФ: как работают морские порты и воздушное пространство в Украине

В Министерстве инфраструктуры пытаются обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли. Сейчас украинское небо открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.

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Мининфраструктуры контролирует ситуацию в воздушном и морском пространствах/Фото: коллаж: "Сегодня"
Мининфраструктуры контролирует ситуацию в воздушном и морском пространствах/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канада предоставит Украине кредит и летальное оружие

Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

Вскоре Украина получит очередную помощь/Фото: коллаж: "Сегодня"
Вскоре Украина получит очередную помощь/Фото: коллаж: "Сегодня"

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В Белом доме ответили, планирует ли Байден визит в Украину

Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. В то же время, Штаты находятся в "постоянном контакте с украинским правительством".

Пока Байден не планирует ехать в Украину по приглашению Зеленского/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Пока Байден не планирует ехать в Украину по приглашению Зеленского/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за ситуации в Украине

Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины. Им советуют незамедлительно уехать из республики "коммерческими или частными средствами".

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Гражданам советуют уехать как можно скорее/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
Гражданам советуют уехать как можно скорее/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

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