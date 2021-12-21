Летела на "красное" и врезалась в авто: в Одессе будут судить полицейскую за ДТП с пострадавшим (видео)

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по поводу работницы патрульной полиции, совершившей ДТП в Одессе. В суд направили обвинительный акт.
Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
Подробности ДТП
30 июля 2020 года полицейский на служебном автомобиле со скоростью 100 км/ч проехала на красный сигнал светофора по полосе встречного движения и столкнулась с другим легковым автомобилем. В результате аварии водитель встречного автомобиля получил многочисленные травмы и переломы.
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Что угрожает полицейскому
24-летняя полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами срок до 3 лет.
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