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Летіла на "червоне" і врізалась в авто: в Одесі судитимуть поліцейську за ДТП з постраждалим (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 18:49
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Унаслідок зіткнення водій зустрічного авто отримав численні травми та переломи
Судитимуть поліцейську, яка проїхала на червоне світло та врізалася в автомобіль.
Судитимуть поліцейську, яка проїхала на червоне світло та врізалася в автомобіль. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно працівниці патрульної поліції, яка скоїла ДТП в Одесі. В суд направили обвинувальний акт.

Про це повідомили у пресцентрі ДБР.

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Подробиці ДТП

30 липня 2020 року поліцейська на службовому автомобілі зі швидкістю 100 км/год проїхала на червоний сигнал світлофора по смузі зустрічного руху та зіткнулась з іншим легковим автомобілем. У результаті аварії водій зустрічного авто отримав численні травми та переломи.

Що загрожує поліцейській

24-річна поліцейська обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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