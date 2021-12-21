Летіла на "червоне" і врізалась в авто: в Одесі судитимуть поліцейську за ДТП з постраждалим (відео)

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно працівниці патрульної поліції, яка скоїла ДТП в Одесі. В суд направили обвинувальний акт.
Про це повідомили у пресцентрі ДБР.
Подробиці ДТП
30 липня 2020 року поліцейська на службовому автомобілі зі швидкістю 100 км/год проїхала на червоний сигнал світлофора по смузі зустрічного руху та зіткнулась з іншим легковим автомобілем. У результаті аварії водій зустрічного авто отримав численні травми та переломи.
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Що загрожує поліцейській
24-річна поліцейська обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
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