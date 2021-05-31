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Лето начнется со шквалов и гроз: когда уже закончатся дожди

31 мая, 13:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дождливый май подошел к концу, но июнь не сильно будет отличаться. Синоптики уточнили прогноз на первые дни лета

/ Фото: Сегодня

В течение этой недели синоптики прогнозируют непогоду в виде шквального ветра и дождей с грозами. А вот наладится погода только со следующих выходных.

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Прохладнее будет в северных и центральных областях – столбики термометров покажут не очень летние 12-16 градусов.

Теплее будет на востоке – днем там прогнозируют до 24 тепла.

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В столице в середине недели без осадков и 20 градусов.

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А вот настоящего лета стоит ожидать не раньше выходных. В Укргидрометцентре заверили, что с субботы дожди утихнут.

Видео: Сегодня

Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.

А на днях мы показывали завораживающие кадры после грозы в Киеве – город светился от молний.

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