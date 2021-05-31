Літо почнеться зі шквалів і гроз: коли вже закінчаться дощі

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Протягом цього тижня синоптики прогнозують негоду у вигляді шквального вітру та дощів з грозами. А ось налагодиться погода тільки з наступних вихідних.
Прохолодніше буде в північних і центральних областях – стовпчики термометрів покажуть не надто літні 12-16 градусів.
Найтепліше буде на сході – вдень там прогнозують до 24 тепла.
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У столиці в середині тижня без опадів і 20 градусів.
А от справжнього літа варто очікувати не раніше вихідних. В Укргідрометцентрі запевнили, що з суботи дощі вщухнуть.
Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком декількох днів). Наші експерти – заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.
А днями ми показували неймовірні кадри після грози у Києві – місто світилося від блискавок.