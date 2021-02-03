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Лицензии трех каналов аннулировать не могут: в Нацсовете назвали причину

3 февраля, 12:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Представители медиаресурсов намерены обратиться в суд

Лицензии на вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK, которые были заблокированы по решению СНБО, все еще действуют. Аннулировать их можно только по решению суда.

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Об этом рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, передает "Суспільне".

"Лицензии у них действующие, у них есть решение СНБО, которое, я надеюсь, уже получили или получим, и уже в соответствии с этим будем действовать. Пока лицензию и частоты в ZIK мы не будем, скорее всего, каким-то образом использовать. Потому это объявление конкурса, а сейчас конкурс мы не можем объявлять", — отметил он.

Черныш добавил, что представители телеканалов намерены обжаловать в судебном порядке решение о блокировке медиаресурсов.

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"Они уже заявили, что будут обжаловать это в судах, и суд будет принимать решение относительно законности решения. Хочу сказать, что СНБО принял решение, которое нужно было принять много лет назад. Это мое личное мнение, это не мнение Нацсовета", — добавил он.

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Как сообщалось ранее, глава СБУ Иван Баканов назвал введение ограничений против "112", NewsOne и ZIK последовательным шагом власти в борьбе с российской агрессией.

Все подробности решения СНБО – читайте в материале "Сегодня".

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112 блокировка NewsOne ZIK
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