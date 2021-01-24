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Локдаун заканчивается: как будем жить с 25 января

24 января, 13:25

Ольга Литвин Ольга Литвин

Мы собрали самую важную информацию о смягчении запретов

Сегодня в полночь заканчивает действовать январский жесткий карантин. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Они будут актуальны до 28 февраля.

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Какая эпидемическая ситуация отвечает "оранжевому" уровню?

Если загрузка коек составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях.

Итак, с 25 января разрешено:

  • в учебных заведениях проводить спектакли, концерты с участием одного класса и без зрителей;
  • принимать посетителей в музеях, галереях, если в залах не более одного человека на 10 кв. м;
  • проводить религиозные мероприятия с расчета один человек на 5 кв. м;
  • устраивать уличные мероприятия, но их участники должны соблюдать дистанцию в 1,5 м.

Кроме того:

  • в театрах и кинотеатрах количество зрителей не может превышать 50% мест;
  • ТРЦ, кафе, рестораны будут открыты, но запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов;
  • оказывать услуги заведениям общественного питания разрешено с 07:00 до 23:00 (кроме доставки и заказов навынос);
  • осуществлять перевозки пассажиров в масках можно в количестве не большем, чем количество мест для сидения;
  • на каждого посетителя спортзала должно быть выделено не менее 20 кв. м;
  • проводить учебный процесс можно в группах, где не больше 20 человек;
  • если половина детей и педагогов детсада или школы пребывает на самоизоляции, заведение посещать нельзя;
  • студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в смешанном формате или очно;
  • центры, предоставляющие административные услуги, должны обслуживать граждан только по самым важным вопросам.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3915 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Кроме того, к концу года эпидемия COVID-19 может значительно ослабнуть.

О смягчении ограничений с 25 января смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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