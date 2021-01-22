Степанов рассказал, когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине

К концу года эпидемия COVID-19 может значительно ослабнуть, на это рассчитывает министр здравоохранения Максим Степанов, отметил он в эфире программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".
"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе касающийся вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни", – отметил Степанов.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.
Напомним, Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, заявил посол Владимир Ельченко. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
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