Конец января будет тяжелым: избежат ли украинцы настоящего локдауна

Медики прогнозируют до 16 тысяч новых заразившихся уже через две недели

Если бы Украина была полностью изолирована, то эпидемия коронавируса затухала бы и нового всплеска заболеваемости мы бы не увидели. Но поскольку инкубационный период коронавирусной болезни составляет около 14 дней, то пик заболеваемости еще впереди. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович говорит:

"Еще не прошел инкубационный период. Где-то на старый Новый год, числа 14-15-го, мы будем иметь рост заболеваемости. Поэтому пик еще впереди. Плюс на период локдауна кто-то уехал в отпуск в Египет, кто-то на Буковель. Все они вернутся после ограничений. И числа 28-го, я думаю, мы можем увидеть рост и до 16 тысяч больных (в сутки)".

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Минздрав надеется сдержать новую волну заболеваний действующим карантином. Ограничения так или иначе должны сработать. Но вместе с тем украинцы могут поехать, например, на Буковель, и это может нивелировать все ужесточения, отмечает председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины Игорь Бровченко:

"Праздничные дни привели к аномально низким статистическим значениям – меньше ожидаемых, но это естественно, поскольку люди меньше обращаются и лаборатории меньше работают. Думаю, скоро в статистике появятся те, кого не выявили во время праздников".

Однако в Минздраве отмечают, что если бы не ввели усиленные ограничения, то уже к концу месяца пришлось бы вводить настоящий локдаун – с полным запретом гражданам покидать дома, исключая лишь тех, кто обеспечивает работу ключевой инфраструктуры страны.

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Напомним, премьер Денис Шмыгаль объяснил отличия локдауна в Украине и Европе. По его словам, усиление карантинных мер позволит избежать катастрофы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронавирус во время локдауна: когда будет новый пик заболеваемости в Украине".

Видео: Сегодня

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