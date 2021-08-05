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Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой: видео потасовки

5 августа 2021 15:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Местный градоначальник предложил народному депутату отрезвиться конотопской водичкой, которую Качура считает грязной

Артем Семенихин (в белой рубашке) и Качура поругались из-за воды. Коллаж "Сегодня"

Артем Семенихин (в белой рубашке) и Качура поругались из-за воды. Коллаж "Сегодня"

На заседании Конотопского горсовета мэр города Артем Семенихин облил водой народного депутат от "Слуги народа" Александр Качуру, причем из бутылки, которую принес нардеп. Конфликт едва не закончился дракой.

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"Слуга народа" был в Конотопе с рабочей поездкой и принес на заседание горсовета бутылку воды, чтобы обратить внимание местной власти на неудовлетворительную очистку воды водоканалом города.

После этого Семенихин приблизился к Качуре и попытался его облить из этой же бутылки со словами: "Господин Качура, предлагаю вам немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой".

В тренде
Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой: видео потасовки
Артем Семенихин (в белой рубашке) и Качура поругались из-за воды. Коллаж "Сегодня"

После этого они начали толкаться, а потом подлетели охранники мэра и едва с ними не завязалась драка.

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