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Мер Конотопа облив нардепа Качуру водою: відео сутички

5 серпня 2021 15:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Місцевий градоначальник запропонував народному депутату отверезіти конотопською водичкою, яку Качура вважає брудною

Артем Семеніхін (у білій сорочці) і Качура посварилися через воду. Колаж "Сьогодні"

Артем Семеніхін (у білій сорочці) і Качура посварилися через воду. Колаж "Сьогодні"

На засіданні Конотопської міськради мер міста Артем Семеніхін облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру, причому з пляшки, яку приніс нардеп. Конфлікт ледь не закінчився бійкою.

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"Слуга народу" був у Конотопі з робочою поїздкою і приніс на засідання міськради пляшку води, щоб звернути увагу місцевої влади на незадовільну очистку води водоканалом міста.

Після цього Семеніхін наблизився до Качури та спробував його облити з цієї ж пляшки зі словами: "Пане Качуро, пропоную вам трошки отверезіти нашою конотопською водичкою".

Після цього вони почали штовхатися, а потім підлетіли охоронці мера і ледь з ними не зав'язалася бійка.

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В ефірі телеканалу "Україна 24" Качура поскаржився, що жителям Конотопа доводиться користуватися не водою, а якоюсь "жовтою бурдою", а міська влада з цим нічого не робить.

"На сесії міськради я закликав до конструктиву і спільно розв'язувати ці проблеми. Привіз як приклад пляшку води, яку мені люди передали, і попросив, щоб керівництво міста розпорядилося і було проведено дослідження (води). У мера міста аргументів немає, він почав цю воду вихоплювати і поливати мене. Потім втрутилися охоронці Семеніхіна – почали мене штовхати, бити. Поліція внесла цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо перешкоджання діяльності депутата і хуліганства", – сказав нардеп.

Після бійки Семеніхін навіть потиснув руку Качурі. Скріншот

Також до ефіру підключили і мера Конотопа. Він пожартував, назвавши воду "святою", тому що вона конотопська.

"Качура вже не один раз намагається погрожувати мені. Він мені погрожує і шантажує, у мене є скріншоти листування спілкування з ним. Він вимагає від мене скоєння незаконних дій. Він хоче, щоб я на сесії подав кандидатуру ту, яку він хоче, на посаду секретаря Конотопської міськради. Він спробував сьогодні зірвати засідання, але не вийшло. Він мене спровокував – це провокація з його боку", – розповів Семеніхін.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у липні на останньому засіданні Верховної Ради побилися депутати. Учасниками бійки стали нардепи Вадим Івченко ("Батьківщина") і Микола Сольський ("Слуга народу").

Також раніше ми писали, що в їдальні Ради побилися "слуги народу" – Микола Тищенко зчепився з Олександром Куницьким. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків.

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