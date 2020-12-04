Дефицит коек, дефицит кислорода: в Одессе и на Киевщине поддерживают локдаун

В Одессе и Киевской области поддерживают введение локдауна – ситуация с заболеваемостью коронавирусом обостряется.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали представители местной власти и волонтеры.

В Одессе больницы, по последним данным Минздрава, заполнены на 56%.

Одной из первых о сложностях несколько дней тому назад заявила волонтер Екатерина Ножевникова. В комментарии для "Сегодня" она уточнила, что проблема осталась.

"Есть дефицит мест в реанимациях, есть дефицит кислорода. Проблема с местами в больницах есть по всему городу. Есть больница, где открыли новое отделение, но снова же, там проблема с кислородом", – сказала нам Ножевникова.

По ее словам, в больницах города нехватка врачей, из-за чего некоторые больные по несколько часов находятся без присмотра медиков.

"Большая проблема с койками для больных в реанимациях. Это продолжается уже как недели две. Были ситуации, когда тяжелых больных переводили в реанимации других районных больниц. При этом пациентов средней тяжести отправляют домой", – сказала нам Ножевникова.

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В мэрии Одессы с утверждениями волонтера согласны частично и призывают на нагнетать панику. Но часть проблем признают.

"К сожалению, болеют очень много наших сотрудников, – отчиталась на недавнем аппартном совещании мэру Одессы директор департамента охраны здоровья Елена Якименко. – В 5-й больнице мы были вынуждены закрыть два отделения из-за того, что все заболели, в 8-й больнице заболело все отделение неврологии. Сейчас мы формируем бригады, и самая большая проблема – это анестезиологи-реаниматологи".

В горсовете привели пример: в одной из крупных больниц Одессы было открыто 90 коек, но пришлось увеличить до 112.

"Больные продолжают поступать, будем готовить к разворачиванию еще 2 отделения. Сейчас заняты 112 коек из 150", – сообщили в горсовете.

При этом в мэрии добавили, что есть пациенты с нормальной сатурацией (насыщенность крови кислородом), но выписываться из стационара они не хотят. "Проводим работу", – уточнила Якименко.

И уточнили, что больницы загружены не только пациентами из самой Одессы, а и из области.

Также в мэрии добавили, что на 100% поддерживают введение полного локдауна, чтобы разгрузить городскую систему медицины.

"В Одессе он точно необходим", – сказал нам источник в горсовете.

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В свою очередь, волонтер Екатерина Ножевникова на вопрос о локдауне нам ответила так: "Ситуация патовая. С точки зрения медицинского волонтера я понимаю, что локдаун нужен, потому что больницы не справляются. Но с позиции гражданина я понимаю, что за это время ничего не будет сделано. Однозначно ответить не могу".

В Киевской области, где недавно волонтеры также заявляли о скандальных ситуациях с наличием кислорода и медиков, нам рассказали, что ситуация не самая простая. По данным Минздрава, в больницах области койки были заполнены почти на 60%, а сейчас – чуть более чем на 52%.

"Сейчас у нас 26 учреждений задействовано для лечения больных с COVID-19. До конца декабря запланировано, что всего будет 31 учреждение. Что касается коек – их сейчас 2525. Самая острая проблема – это обеспечение кислородом. Ним сейчас обеспечено 1615 коек, то есть 64%. В течение этой недели мы увеличим этот показатель", – рассказала нам директор департамента охраны здоровья Киевской обладминистрации Елена Ефименко.

По ее словам, 990 пациентов лежат с подтвержденным диагнозом COVID-19, а 380 – с подозрением на него.

"Что касается локдауна, то он очень необходим. Тот локдаун, который был ранее, он остановил рост заболеваемости и дал возможность в течение полугода подготовиться к нынешнему периоду. Сейчас важнее всего разорвать цепь между бессимптомными носителями и другими людьми", – резюмировала Елена Ефименко.

Остается сложной ситуация и в столице. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, число киевлян, нуждающихся в госпиталиции огромно.

"Как видим, у нас стабильно большое число больных, которым требуется госпитализация. В целом в стационарах сейчас лечатся 2222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 человек находятся в тяжелом состоянии. Кислородной поддержкой пользуются 1335 пациентов, аппаратами ИВЛ – 31 человек", – заявил Кличко.

По его словам, занятость койкомест в Киеве приближается к 60 % – сейчас она составляет почти 57%.

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Напомним, ранее в одной из больниц Одесской области посетитель снял, как тела умерших от коронавируса лежат в коридорах и палатах рядом с пациентами стационара.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдауна в Украине до конца года точно не введут. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что до конца января ужесточать карантин не будут, но в январе это возможно.

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