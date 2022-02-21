Миллиарды в развитие города: "Метинвест" вкладывает средства в Мариуполь (видео)

В прифронтовой Мариуполь будут инвестировать, чтобы делать город лучше и конкурентнее

Миллиарды инвестиций в промышленность и социальные проекты! "Метинвест" продолжает развивать города, где находятся активы группы. В Мариуполе активно модернизируют имеющиеся и строящие новые предприятия, создают дополнительные рабочие места. Значительные суммы направляются на развитие инфраструктуры города.

Воспоминания о Донецке

Футбольное поле 26 школы в Мариуполе. После нескольких ударов по воротам Ринат Ахметов делится сокровенным:

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"Из Запорожья я ехал и посмотрел "Донецк – 100 км". У меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет рядом с Донецком. У меня есть мечта, чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги чемпионов, чтобы там выступали самые лучшие команды мира. Чтобы там был Манчестер, Барселона. Я думаю, что за этим скучают все наши болельщики. Я уже сказал, что хочу, чтобы Донецк, Донбасс были счастливы. А счастливы могут быть только в единой Украине", — говорит бизнесмен, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов.

Инвестиции в Мариуполь

Инвестировали, инвестируют и будут инвестировать в развитие города и страны и в дальнейшем. Эти слова бизнесмен во время рабочих встреч в Мариуполе повторял едва ли не чаще всего.

"Мы также будем сюда инвестировать и душу, и сердце для того, чтобы жителям города было очень хорошо", — отметил Ринат Ахметова.

Пообещал это на недавно отремонтированном городском пирсе. На реконструкцию потратили 43 миллиона гривен, почти половину из которых предоставила группа "Метинвест". Она же в будущем присоединится к строительству первой в Украине морской базы парусного спорта.

"Наша дверь открыта. А самое главное — наша душа и сердце открыты и мы готовы вместе с вами строить прекрасный, красивый и лучший город в мире", — подчеркнул Ринат Ахметов.

"Мультицентр"

Гордость Мариуполя – "Мультицентр". Это самый большой в Украине центр по предоставлению админуслуг.

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"Это фронт-офис, где предоставляют пенсионные, коммунальные, административные услуги. Также здесь ЗАГС, то есть ты приходишь и получаешь 565 услуг. При этом мы отводим время 15-20 минут на услугу", — рассказывает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Для ремонта "Мультицентра" Метинвест выделил 30 миллионов гривен. К слову, предприятия группы, работающие в Мариуполе, заплатили за прошлый год более 11 миллиардов гривен в бюджеты разных уровней. Из которых в местный поступило более миллиарда гривен. А это около 35% всего бюджета Мариуполя.

"Моя формула успеха состоит из трех составляющих: любить, верить и знать. Когда я взялся за клуб "Шахтер", я сказал, что "Шахтер" станет чемпионом Украины, а мне говорят: как? Все смеются. Я тогда им рассказал о своей формуле успеха. На первое место я всегда ставлю любовь, дело надо любить. Если ты любишь дело, ты будешь заниматься им 24 часа в сутки. В победу следует верить. Если ты в победу не веришь — ты никогда не сможешь убедить своих партнеров, коллег, что мы должны идти именно этой дорогой. И знание пути, что приведет к успеху", — говорит Ринат Ахметов.

"Метинвест-политехника"

Готовить успешных специалистов технических специальностей планируют в "Метинвест-Политехнике". Это будет первый в Украине частный технический университет. Строят его в Мариуполе средствами "Метинвеста". Кроме самого вуза, здесь будет целый кампус — с общежитием и спортивным комплексом. Будут обучать студентов по девяти специальностям.

"Будут самые современные лаборатории. У нас уже есть договоры с "Канивеллом", с "Майкрософтом", и с "Сименсом". То есть здесь будет отличная образовательная база европейского уровня в Мариуполе", — отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Объект обойдется в 30 миллионов долларов. В этом году его уже будут сдавать.

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"Главное теперь, чтобы полностью успели, и не за счет скорости, а чтобы мы отвечали всем лучшим мировым стандартам", — отметил Ринат Ахметов.

Вклад в развитие города

Примечательно, что за последние десять лет предприятия группы "Метинвест" вложили в развитие Мариуполя около миллиарда гривен. И социальные инвестиции будут продолжать. А еще – планируют развивать существующие предприятия и возводить новые, как, например, крупнейшее промышленное строительство во времена независимости Украины. Через три года в Мариуполе будет цех по производству холодного проката. Его запуск позволит группе "Метинвест" конкурировать с мировыми изготовителями стали.

"Вот на этой площадке будет построено новое производство. Сюда будет инвестировано более миллиарда долларов и я думаю, что это будет гордость Мариуполя, гордость Украины", — отметил Ринат Ахметов.

Еще одной гордостью металлургов есть комплекс непрерывного литья заготовок на Мариупольском меткомбинате имени Ильича. Аналогов ему нет в Украине. Проект стоил 150 миллионов долларов, создано дополнительно 350 рабочих мест.

На "Азовстали" благодаря обновленной доменной печи вредные выбросы сократились на 80%. А вместо газа для разжигания используют угольную пыль. Инвестиции "Метинвеста" в предприятие составляют 170 миллионов долларов.

"Что самое главное я увидел? Я увидел, что какие заряженные глаза именно у директоров, у сотрудников всех, в мэрии, как все нацелены на результат, как все нацелены на успех. Все хотят, чтобы это были лучшие предприятия. Это говорит о том, что мы идем правильным путем. Мы инвестировали, мы инвестируем и мы будем инвестировать. Мы будем делать все, чтобы наша продукция выигрывала чемпионаты мира, чтобы мы были лучшими, лучшими и лучшими. И чтобы Мариуполь от этого выигрывал, и Украина от этого выигрывала", — сказал Ринат Ахметов.

Только за прошлый год "Метинвест" вложил более миллиарда долларов в проекты, которые делают украинскую промышленность более современной, конкурентной и экологической. В общей сложности за последние 16 лет в модернизацию производства инвестировали более 11 миллиардов долларов.

"У нас с вами одна цель — сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единственная, хорошая и успешная Украина. А самое главное — счастливые люди, счастливые украинцы", — отметил Ринат Ахметов.

Примечательно, что в прошлом году предприятия группы перечислили в бюджеты всех уровней около 53 миллиардов гривен налогов и сборов. Такие рекордные отчисления существенно поддерживают экономику страны и наполняют казны городов, где работают предприятия группы. А это позволяет местным властям своевременно и в полном объеме рассчитываться с бюджетниками.

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