Мільярди у розвиток міста: "Метінвест" вкладає кошти в Маріуполь (відео)

У прифронтовий Маріуполь будуть інвестувати, щоб робити місто кращим та конкурентним

Мільярдиінвестицій у промисловість та соціальні проєкти! "Метінвест" продовжує розвивати міста, де присутні активи групи. У Маріуполі активно модернізують наявні та зводять нові підприємства, створюють додаткові робочі місця. Значні суми направляють на розбудову інфраструктури міста.

Спогади про Донецьк

Футбольне поле 26 школи в Маріуполі. Після кількох ударів по воротах Рінат Ахметов ділиться сокровенним:

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"Із Запоріжжя я їхав і подивився Донецьк – 100 кілометрів. У мене мало не зупинилося серце. Я вперше за 8 років так поряд із Донецьком. У мене є мрія, щоби на Донбас Арені звучав гімн Ліги чемпіонів, щоб там виступали найкращі команди світу. Щоб там був Манчестер, Барселона. Я думаю, що за цим нудьгують усі наші вболівальники. Я вже сказав, що хочу, щоб Донецьк, Донбас були щасливі. А щасливими можуть бути лише у єдиній Україні", — каже бізнесмен, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов.

Інвестиції в Маріуполь

Інвестували, інвестують та будуть інвестувати у розвиток міста та країни й надалі. Ці слова бізнесмен під час робочих зустрічей в Маріуполі повторював чи не найчастіше.

"Ми також будемо сюди інвестуватимемо і душу, і серце для того, щоб мешканцям міста було дуже добре", — зазначив Рінат Ахметова.

Пообіцяв це на нещодавно відремонтованому міському пірсі. На реконструкцію витратили 43 мільйони гривень, чи не половину з яких надала група "Метінвест". Вона ж в майбутньому долучиться до будівництва першої в Україні морської бази вітрильного спорту.

"Наші двері відчинені. А найголовніше — наша душа та серце відкриті й ми готові разом з вами будувати прекрасне, красиве та найкраще місто у світі", — наголосив Рінат Ахметов.

"Мультицентр"

Гордість Маріуполя – "Мультицентр". Це найбільший в Україні центр із надання адмінпослуг.

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"Це фронт-офіс, де надають пенсійні, комунальні, адміністративні послуги. Також тут є РАЦС, тобто ти приходиш та отримуєш 565 послуг. При тому ми відводимо час 15-20 хвилин на послугу", — розповідає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Для ремонту "Мультицентру" Метінвест надав 30 мільйонів гривень. До слова, підприємства групи, що працюють у Маріуполі, сплатили за минулий рік понад 11 мільярдів гривень до бюджетів різних рівнів. З яких до місцевого надійшло понад мільярд гривень. А це майже 35% усього бюджету Маріуполя.

"Моя формула успіху складається з трьох складових: любити, вірити та знати. Колись я взявся за клуб "Шахтар", я сказав, що "Шахтар" стане чемпіоном України, а мені кажуть: як? Усі сміються. Я тоді їм розповів про свою формулу успіху. На перше місце я завжди ставлю любов, справу треба любити. Якщо ти любиш справу, ти будеш займатися нею 24 години на добу. У перемогу слід вірити. Якщо ти в перемогу не віриш — ти ніколи не зможеш переконати своїх партнерів, колег, що ми маємо йти саме цією дорогою. І знання шляху, що призведе до успіху", — каже Рінат Ахметов.

"Метінвест-політехніка"

Готувати успішних спеціалістів технічних спеціальностей планують у "Метінвест-політехніці". Це буде перший в Україні приватний технічний університет. Зводять його в Маріуполі коштами "Метінвесту". Окрім самого ВИШу, тут буде цілий кампус — із гуртожитком та спортивним комплексом. Навчатимуть студентів за дев’ятьма спеціальностями.

"Будуть найсучасніші лабораторії. У нас вже є договори з "Канівелом", з "Майкрософтом", та з "Сіменсом". Тобто тут буде чудова освітня база європейського рівня у Маріуполі", — зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Об'єкт обійдеться в 30 мільйонів доларів. Цього року його вже здаватимуть.

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"Головне тепер, щоби повністю встигли й не за рахунок швидкості, а щоб ми відповідали всім найкращим світовим стандартам", — зазначив Рінат Ахметов.

Вклад у розвиток міста

Примітно, що за останні десять років підприємства групи "Метінвест" вклали в розвиток Маріуполя майже мільярд гривень. І соціальні інвестиції – продовжуватимуть. А ще – планують розвивати існуючі підприємства та зводити нові, як, наприклад, найбільше промислове будівництво за часів незалежності України. За три роки в Маріуполі буде цех із виробництва холодного прокату. Його запуск дозволить групі "Метінвест" конкурувати зі світовими виробниками сталі.

"Ось на цьому майданчику буде збудовано нове виробництво. Сюди буде інвестовано понад мільярд доларів і я думаю, що це буде гордість Маріуполя, гордість України", — зауважив Рінат Ахметов.

Ще однією гордістю металургів є комплекс безперервного лиття заготовок на Маріупольському меткомбінаті імені Ілліча. Аналогів йому в Україні немає. Проєкт коштував 150 мільйонів доларів, створено додатково 350 робочих місць.

На "Азовсталі" завдяки оновленій доменній печі шкідливі викиди скоротилися на 80%. А замість газу для розпалення використовують вугільний пил. Інвестиції "Метінвесту" в підприємство становлять 170 мільйонів доларів.

"Що найголовніше я побачив? Я побачив, що які заряджені очі саме у директорів, у співробітників всіх, у мерії, як усі націлені на результат, як усі націлені на успіх. Усі хочуть, щоб це були найкращі підприємства. Це говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. Ми інвестували, ми інвестуємо і ми будемо інвестувати. Ми робитимемо все, щоб наша продукція вигравала чемпіонати світу, щоб ми були найкращими, найкращими та найкращими. І щоб Маріуполь від цього вигравав, і Україна від цього вигравала", — сказав Рінат Ахметов.

Лише за минулий рік "Метінвест" вклав понад мільярд доларів у проєкти, які роблять українську промисловість більш сучасною, конкурентною та екологічною. В цілому ж за останні 16 років у модернізацію виробництва інвестували понад 11 мільярдів доларів.

"У нас з вами одна мета — сильні та успішні підприємства, сильний, мирний, гарний та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, гарна та успішна Україна. А найголовніше — щасливі люди, щасливі українці", — зазначив Рінат Ахметов.

Примітно, що торік підприємства групи перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 53 мільярди гривень податків та зборів. Такі рекордні відрахування суттєво підтримують економіку країни та наповнюють скарбниці міст, де працюють підприємства групи. А це – дозволяє місцевій владі своєчасно та в повному обсязі розраховуватися із бюджетниками.

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