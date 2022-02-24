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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Минобороны сделало обращение к украинцам из-за утренних обстрелов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 февраля, 07:40
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Сегодня утром во многих городах Украины были обстрелы
Резников призвал не паниковать
Резников призвал не паниковать / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников сделал обращение к гражданам Украины в связи с ночными обстрелами и введением военного положения в Украине. Текст он опубликовал на своей странице в Facebook.

Не паниковать

"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор русским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв. Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации", – написал он.

Что произошло утром

  • Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
  • В городе Нежин Черниговской области обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
  • В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
  • Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжатся обстрелы объектов военной инфраструктуры.
  • В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
  • Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют согласно графику.
  • В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

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