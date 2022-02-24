Минобороны сделало обращение к украинцам из-за утренних обстрелов

Министр обороны Алексей Резников сделал обращение к гражданам Украины в связи с ночными обстрелами и введением военного положения в Украине. Текст он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор русским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв. Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации", – написал он.