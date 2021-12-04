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Мокрый снег и дождь, но не везде: какой будет погода в Украине 5 декабря (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 декабря, 15:33
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Порывы ветра в этот день будут достигать 5-10 м/с
В Украине ожидается снег с дождем. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ожидается снег с дождем. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в воскресенье, 5 декабря, ожидается солнечная, но холодная погода. В западных областях синоптики прогнозируют снег и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 5 декабря

В северных и центральных областях ночью прогнозируется от −3 до -1 градуса, днем температура воздуха составит 0 – +2 градуса.

На западе температура воздуха составит −7...+1 градуса, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 1...+3 градуса. Также синоптики прогнозируют сильный снег с дождем.

В восточной части ночью ожидается до −1...1 градус, днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов.

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На юге страны ночью прогнозируется −3...−5 градусов, днем воздух прогреется до +6...+8 градусов.

В Киеве ночью ожидается -3…-5 градусов, а днем температура воздуха поднимется до 0...2 градуса тепла. Кроме того, ожидается солнечная погода.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В последующие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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